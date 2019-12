Brie Bella gostava muito de ser mãe de novo e esteve durante algum tempo a tentar engravidar pela segunda vez.

A lutadora profissional aposentada, de 36 anos, tem uma filha de dois anos, a pequena Birdie, fruto do casamento com a estrela da WWE, Daniel Bryan, e disse que, embora o casal adorasse aumentar a família, há oito meses que não consegue engravidar. Por isso, sente que este é um sinal do universo que está a tentar dizer-lhe que ainda não está pronta para ser mãe de duas crianças.

Em entrevista à revista Health, Brie disse: "Tentamos durante oito meses e não consegui engravidar. Fiquei stressada porque isso não aconteceu. Houve algumas vezes que estava [com a menstruação] atrasada e tinha a certeza que estava grávida. Mas depois quando a menstruação chegava e sangrava muito, acho que era o universo que estava a dizer-me algo - do género, não é a altura certa para ter outro bebé".

