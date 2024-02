O co-fundador da banda Beach Boys, Brian Wilson, foi diagnosticado com demência. A informação foi confirmada no site oficial do artista.

No comunicado é dito que o músico Wilson "não tem a capacidade de dar consentimento informado para a administração de medicamentos apropriados para o tratamento dos principais distúrbios neurocognitivos (incluindo demência)" e que é neste momento "incapaz de suprir adequadamente as suas necessidades pessoais de saúde, alimentação, roupas e abrigo".

Com a morte da esposa de Brian, está atualmente em tribunal um processo que procura determinar a quem será entregue a sua tutela. O artista tem sete filhos, sendo que cinco deles são adotivos.

Leia Também: Morreu o apresentador Bartolomé Beltrán, aos 74 anos