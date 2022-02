Depois de ter anunciado que se prepara para ser pai pela 5.ª vez, Brian Austin Green revelou que aguarda a chegada de um menino.

A notícia foi dada esta quarta-feira nas redes sociais com uma amorosa foto registada na praia e que destaca a barriguinha da companheira, Sharna Burgess.

Este é o primeiro filho em comum do casal e deverá nascer em julho, poucos meses depois do ator ver concluído o processo de divórcio com Megan Fox.

O ator, recorde-se, é já pai de Journey River, de cinco anos, Bodhi Ransom, de sete, e Noah Shannon, de nove, do antigo casamento com Megan Fox, e de Kassius, de 19 anos, fruto de uma relação anterior.

