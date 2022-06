Brian Austin Green e a companheira, Sharna Burgess, decidiram fazer uma sessão fotográfica enquanto aguardam a chegada do primeiro filho em comum.

Este domingo, Sharna destacou no Instagram uma fotografia deste momento especial, semanas depois de ter mostrado os bastidores da sessão fotográfica.

De recordar que Brian Austin Green já é pai de Kassius, de 20 anos, fruto da relação com Vanessa Marcil, e de Noah, de nove anos, Bodhi, de oito, e Journey, de cinco, do casamento anterior com Megan Fox.

