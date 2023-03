Brendan Fraser falou sobre uma experiência assustadora por que passou nas filmagens do filme 'A Múmia'.

Esta terça-feira, 28 de fevereiro, durante o programa 'The Kelly Clarkson Show', o ator revelou que foi "asfixiado acidentalmente" enquanto gravava uma cena numa forca na trama de 1999.

"Estava de pontas de pés, com a corda [à volta do pescoço]", disse a estrela, de 54 anos. "E [o realizador, Stephen Sommers] aproximou-se e disse, 'nem parece que estás a ser enforcado - podes te esforçar mais? E eu pensei, 'muito bem, vamos a isso'. Pensei que seria mais uma cena", lembra.

"A câmara aproximou-se, fiquei de pontas de pés e o rapaz que estava a segurar a minha corda puxou-a um pouco mais acima e eu continuava de pontas. Ele puxava para cima e eu ia para baixo", lembra.

Quando se apercebeu, Fraser estava a acordar no chão, depois de ter desmaiado. "Parabéns", disse-lhe o seu duplo. "Já fazes parte do clube - o mesmo aconteceu com o Mel Gibson em 'Braveheart'", completa.

