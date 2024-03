Cada vez há menos dúvidas sobre a relação de Bradley Cooper e Gigi Hadid e as novas imagens deixam novamente o casal em destaque.

A People divulgou fotografias onde o ator, de 49 anos, e a modelo, de 28, eram 'apanhados' aos beijos.

Ambos estavam no que parecia ser um jantar de grupo no restaurante italiano Via Carota, em Nova Iorque, na quinta-feira.

A revista relata ainda que neste encontro estavam presentes outras caras conhecidas como Tan France e Antoni Porowski.

