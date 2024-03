Bradley Cooper esteve no podcast Armchair Expert, conduzido por Dax Shepard e Monica Padman, e falou abertamente sobre a relação especial que tem com a filha, a pequena Lea De Seine, que partilha com a ex-companheira Irina Shayk.

O ator tem apenas esta filha e referiu na entrevista que a existência da menina é fundamental para a sua própria existência. "Não sei se estaria vivo se não fosse pai".

Cooper não teve também problemas em admitir que embora a proximidade com a filha seja enorme nos dias que correm, nem sempre sentiu o mesmo.

"Nos primeiros oito meses eu pensava: 'nem sei se amo mesmo esta miúda'. De repente, é como se não houvessem dúvidas. O teu ADN vai dizer-te que há algo mais importante do que tu", vincou o ator, atualmente com 49 anos.

