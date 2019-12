Foi ao aparecer em 'Thelma e Louise' (1991) que Brad Pitt ficou conhecido do grande público, tendo se tornado num alvo de grandes atenções nos anos que se seguiram. Filmes de sucesso como 'Seven: Os Sete Pecados Mortais' ou 'Clube de Combate' contaram com o norte-americano, mas o que dizer dos filmes que quase tiveram Brad Pitt no elenco?

Ao longo da carreira o norte-americano teve de recusar alguns papéis devido a compromissos de agenda, tendo passado ao lado de oportunidades e também de alguns desastres.

Clique na galeria e fique a conhecer, de acordo com o Not Starring, os papéis que estiveram quase a ser interpretados por Brad Pitt, que completa 56 anos esta quarta-feira, dia 18 de dezembro.