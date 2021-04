Brad Pitt foi fotografado a sair de um centro médico de Beverly Hills numa cadeira de rodas, esta quarta-feira, depois de uma consulta no dentista.

O ator, de 57 anos, foi conduzido por um guarda-costas, tendo vestido um casaco com capuz preto, calças de cinzentas, ténis brancos, óculos de sol e máscara.

De acordo com o Page Six, não são certas as razões para que o artista ter sido transportado numa cadeira de rodas, mas acredita-se que tenha a ver com a política de longa data dos hospitais para evitar responsabilidades caso o paciente se magoe ao sair da instituição.

Imagens que já estão a circular na Internet. Veja abaixo:

