Rui Unas tem feito parte da promoção do filme 'Bullet Train' e no final do mês passado esteve na antestreia do mesmo em Londres.

Desta vez, o comunicador partilhou um vídeo em que parece surgir no mesmo comboio de Brad Pitt, naquele que é um divertido vídeo que procura divulgar a estreia do filme.

Os comentários da publicação dividem-se: se uns acharam o conteúdo muito divertido, outros criticaram o ator português, acusando-o de querer aproveitar-se da imagem de Brad Pitt para proveito próprio.

