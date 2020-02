Depois do reencontro nos SAG Awards que agitou as redes sociais, Brad Pitt e Jennifer Aniston voltaram a ser destaque na imprensa internacional. Isto porque, segundo o Page Six, o ex-casal esteve junto numa festa que aconteceu após a gala da entrega dos prémios Óscares, que decorreu na noite de domingo, em Los Angeles.

O meio de comunicação relata que Pitt - que recebeu o Óscar na categoria de Melhor Ator Secundário pelo seu papel em 'Era Uma Vez Em... Hollywood' - e Aniston não faltaram à festa de Guy Oseary, agente de celebridades, como a cantora Madonna.

Fontes contaram que embora a atriz tenha dado os parabéns ao 'ex' pelo prémio, não ficaram juntos durante muito tempo.

De referir ainda que Madonna, que geralmente ajuda a organizar a referida festa, este ano acabou por faltar ao evento porque encontra-se em digressão pela Europa.

