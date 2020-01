Ao subir ao palco dos Globos de Ouro, onde foi distinguido como melhor ator secundário pela participação no filme 'Era uma vez em Hollywood', Brad Pitt aproveitou para ironizar com as últimas notícias que têm vindo a público sobre si, mais precisamente sobre as várias mulheres apontadas como suas namoradas.

"Era para trazer a minha mãe [à premiação], mas não pude porque qualquer mulher de quem estou perto dizem que estou a namorar", brincou.

Jennifer Aniston é a mais acarinhada 'candidata' a dona do coração do ator, e a atriz não deixou de se deixar contagiar pelo riso com a piada feita por Brad Pitt.

O momento ganhou logo destaque nas redes sociais com ênfase na reação de Aniston.

Vale recordar que Pitt e Aniston foram casados de 2000 a 2005. Recentemente têm estado mais próximos, o que deu azo a rumores de reconciliação.

