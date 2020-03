Brad Pitt voltou em grande à vida público. Depois de um período em que esteve mais resguardado no seguimento do badalado divórcio com Angelina Jolie, o ator passou a surgir em eventos e até a apresentar-se socialmente acompanhado.

Este fim de semana, o ator assistiu a um espetáculo musical no The Wiltern, em Los Angeles, e contou com uma companhia especial: uma mulher misteriosa que passou a ser apontada pela imprensa como o seu mais recente romance.

Brad Pitt e a referida mulher sentaram-se lado a lado durante quase todo o espetáculo, adiantou uma fonte ao site TMZ.

Nas redes sociais, os fãs ficaram entusiasmados com a possibilidade de o ex-marido de Angelina Jolie ter encontrado um novo amor e até têm palpites sobre quem será. A liderar os palpites, sendo esta a mais apontada e até dada como certa, está a atriz Alia Shawkat.

Será que os fãs estão certos?

Leia Também: Angelina Jolie revela que as filhas foram operadas