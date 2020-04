Boy George está a passar por um momento muito difícil a nível pessoal. Conforme nota o jornal britânico Daily Mirror, a mãe do cantor está internada no hospital devido a problemas no coração e pulmões.

A publicação dá conta que a mesma se encontra estável no Hospital London's Queen Elizabeth e a sua situação não se relaciona com a Covid-19.

"A minha linda mãe está no hospital. Um problema no coração e pulmões. Ela está estável mas têm dito que não a vão reanimar se alguma coisa correr mal. Aparentemente, não iria resultar? Como é que podem saber. Por favor, orem", escreveu na sua conta de Twitter.

Desde logo, os fãs da estrela dos Culture Club mostraram o seu apoio, enviando uma série de mensagens positivas.

