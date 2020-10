Morreu a atriz Margaret Nolan. A artista, de 76 anos, tornou-se conhecida por ter dado vida a uma 'Bond Girl', num dos filmes do famoso espião.

A sua participação aconteceu em 1964 no filme 'Goldfinger', onde um dos momentos que mais se destacou foi quando surgiu com um biquíni dourado e com o corpo pintado desta mesma cor no âmbito de uma promoção à trama.

A notícia da sua morte foi dada pelo realizador Edgar Wright através de uma publicação no Twitter.

Este evidenciou alguns feitos da carreira da atriz como os filmes 'A Hard Day's Night', 'Carry On Girls', 'No Sex Please, We're British', entre outros.

O falecimento aconteceu no dia 5 de outubro, mas só agora foi confirmado. As causas ainda não foram reveladas.

