Respire fundo antes de ver as próximas fotografias...

Georgina Rodríguez está nas Maldivas e por lá partilhou várias imagens que causam inveja, não só pelo facto de ser possível ver, ao longe, uma bonita praia, bem como pelo facto de estar com uma espetacular forma física.

A companheira de Cristiano Ronaldo exibiu-se de cuecas e com uma t-shirt da Dior, completando o look ousado com uns óculos.

No final da publicação, Gio mostrou-se no interior do avião, pelo que não é possível perceber se ainda se mantém nas Maldivas ou se, pelo contrário, já abandonou este país.

Veja na galeria as fotografias publicadas por Georgina Rodríguez.

Leia Também: Georgina Rodríguez é musa da Vogue México. Eis o resultado final