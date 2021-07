Bob Odenkirk sentiu-se mal esta semana durante as gravações de 'Better Call Saul'. O ator, de 58 anos, foi internado no hospital, tendo sido apenas revelado que este pequeno susto estaria relacionado com problemas no coração.

Agora, Bob Odenkirk quebrou o silêncio e mostrou estar em franca recuperação ao regressar às redes sociais.

"Tive um pequeno ataque cardíaco. Mas vou ficar bem", garante, dando conta de que o trabalho do médicos foi fundamental para evitar a cirurgia.

Por fim, Bob Odenkirk agradece o apoio da família e amigos. "Senti muito amor e isso significa muito", termina.

