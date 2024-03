Boas notícias para Sarah Ferguson.

Depois de lhe ter sido detetado um melanoma, a duquesa de York encontra-se a fazer tratamentos - e assim continuará durante algum tempo - mas terá recebido notícias positivas após ter-se submetido a uma operação.

De acordo com informações dadas por fonte próxima da ex-mulher do príncipe André ao Daily Mail, a equipa médica que a acompanha confirmou que a área em que foi detetado o melanoma está agora livre de células cancerígenas, assim como a dos gânglios linfáticos, e acreditam que as células cancerígenas não se estenderam para outros locais do corpo.

"Embora precise de continuar a fazer exames regulares a cada três meses, este é o melhor resultado que eu poderia esperar", refere a mesma fonte.