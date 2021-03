Teresa Silva voltou a dar nas vistas nas redes sociais pela boa forma física que preserva aos 52 anos.

Esta quinta-feira, a ex-concorrente do 'Big Brother' partilhou uma sequência de imagens em que exibe um look de primavera e a caixa de comentários ficou repleta de elogios.

Recorde-se que a ex-cabeleireira ficou conhecida na edição do 'Big Brother 2020' e foi também uma das concorrentes do 'Big Brother - Duplo Impacto'. Acabou por desistir deste último com a entrada de Sofia Sousa, ex-nora e mãe de uma das suas netas.

