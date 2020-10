Blaya Rodrigues recorreu à sua página de Instagram para revelar que decidiu pedir ajuda profissional nesta fase da pandemia para a ajudar "na arrumação de ideias". Uma desabafo que chega precisamente no dia em que se celebra o Dia Mundial da Saúde Mental.

"Vou contar vos uma história. Desde os 20 anos (altura que vim para Lisboa) que não parava tanto tempo como parei agora. Esta pandemia, teve um efeito GIGANTE em mim. Sem nada para fazer, comecei a focar-me bastante nos comentários negativos das redes sociais. Postava uma foto e ia logo ver os comentários, e ficava sem perceber porque é que as pessoas eram más! Não percebia porque é que precisava de ter a aprovação de mais figuras públicas, e dei por mim a chorar muitas vezes a perguntar-me porque???", começou por partilhar a artista na manhã deste sábado.

"O meu namorado ouvia as minhas lamentações, e comecei por me auto-criticar e a pensar que o problema era realmente eu!!! Comecei a ir ao terapeuta, para me poder ajudar na arrumação de ideias, e ele chamou-me à atenção que eu não tenho controlo sobre o exterior, e as pessoas têm todas opiniões diferentes, e que se eu agradasse a todos então era porque alguma coisa estava mal. CONVICÇÃO BLAYA", contou de seguida, aproveitando a publicação para deixar um conselho a todos os seguidores.

"Faz as coisas com convicção e vais acreditar mais em ti! Pronto... só para vos dizer que se sentirem que estão a enlouquecer, falem com alguém! Não tenham vergonha", rematou.

