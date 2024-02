Blaya Rodrigues recorreu à sua página de Instagram para falar sobre a cirurgia a que foi submetida no ano passado, pela qual ainda continua em recuperação.

Numa partilha, a artista confessou que tem saudades de "subir a palco para dançar e cantar".

Ainda assim, Blaya notou que a recuperação "tem sido incrível", algo que deve ao seu fisioterapeuta.

"Ficar estes meses em casa sem poder mexer-me como uma maluca deu tempo para refletir... Eu nunca tinha parado tanto tempo a não ser na pandemia", nota.

Neste sentido, a artista afirma que mudou muito, pelo que "já não é a mesma Blaya".

"Estou muito ansiosa para vos mostrar o que tenho feito. Mas uma das coisas que este tempo me deu foi ter um bocadinho mais de calma nas coisas que eu quero fazer e fazê-las com calma sem pensar no tão dramático 'se'", destaca.

Apesar de não poder ainda partilhar abertamente aquilo em que tem andado a matutar, Blaya garantiu aos fãs que esse dia vai chegar.

"Até lá divido o meu tempo entre estúdio, fisioterapia , ensaios para a minha tour e família", completa.

