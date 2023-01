Este domingo, 29 de janeiro, estreou a nova edição do 'Dança Comigo', que contou com a participação de diversas caras bem conhecidas do público.

Não ficando indiferente ao formato, Blaya Rodrigues usou as stories da sua conta de Instagram para lançar uma 'farpa' à RTP.

"Porque é que nunca sou convidada para estes programas de dança? Digam-me! Digam-me que estou curiosa para saber porquê", questiona aos seguidores em tom de ironia.



© Instagram - Blaya Rodrigues

Vale notar que entre os participantes do concurso - apresentado por Sílvia Alberto - estão Diogo Martins, Heitor Lourenço, e Carolina Torres. No painel de jurados está Sónia Araújo, Noua Wong e Filipe La Féria.

