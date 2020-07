Blaya juntou-se a Carlão e o resultado deste trabalho será conhecido em breve. A cantora prepara-se para lançar um novo single, com a participação de Carlão.

De acordo com a nota enviada às redações, 'Me Domina' é o nome deste novo tema, que vai estar em todas as plataformas no dia 24 de julho. O videoclipe tem estreia marcada para o dia 23, no YouTube, com a realização de Emerson Ferreira e Catarina Lowndes (A.K.A. Sea3Po). A direcção de fotografia ficou ao encargo de Johel Almeida.

Sobre a faixa e a sua colaboração, Carlão conta que "o tema cheira a verão, dança e flirt". "No meu verso tentei passar a ideia que malandros somos todos, homens e mulheres", acrescenta.

Por sua vez, Blaya destaca: "Quando fizemos esta música eu pensei no Carlão, também ia estar a sair um bocadinho da minha zona de conforto, e então perguntei e convidei-o, ele disse: 'ok, 'bora nessa'. Ele gostou imenso da música. Acho que correu super bem… O Carlão esteve super bem".

'Me Domina' tem letra de Blaya, Carlão, Tyoz, Kaysha e Bruno Mota. Música de Blaya, Bruno Mota, Tyoz, Kaysha. A produção é de Bruno Mota e RedMojo.

