Menos de um mês depois de terem começado a surgir rumores que alegavam que Gwen Stefani e Blake Shelton tinham casado em segredo, parece que a cerimónia só aconteceu este sábado.

De acordo com o Page Six, o casal deu o nó no rancho de Shelton em Oklahoma, onde o cantor terá construído uma capela com o propósito de se casar com Gwen Stefani.

Uma cerimónia íntima que chega depois dos artistas terem começado a namorar em 2015.

