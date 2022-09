Aos 35 anos, Blake Lively aguarda a chegada do seu quarto filho. O bebé é fruto do casamento com Ryan Reynolds.

A notícia foi confirmada por Blake na Forbes Power Women’s Summit, uma vez que a sua barriguinha de grávida não passou despercebida na passadeira vermelha do evento que aconteceu hoje, 15 de setembro.

Recorde-se que Ryan e Blake já são pais de James, Inez e Betty.

