Bindi Irwin contou numa publicação que fez na sua página de Instagram que foi diagnosticada com endometriose - que consiste no aparecimento e crescimento do tecido endometrial fora do útero, sobretudo na cavidade pélvica, nos ovários, atrás do útero, nos ligamentos uterinos, na bexiga ou no intestino. Os sintomas são dores menstruais de intensidade ligeira a forte com sangramentos irregulares (e abundantes), e quistos nos ovários.

Com o principal objetivo de ajudar outras mulheres que precisam de ajuda, Bindi Irwin contou que "lutou durante 10 anos contra a dor, fadiga e náusea".

"Tentar manter-me uma pessoa positiva e esconder a dor tem sido um longo caminho. Estes últimos dez anos incluíram muitos exames, consultas, etc. Um médico disse-me uma vez que isto era algo com o qual tinha de lidar como mulher e eu desisti completamente, tentando sobreviver à dor", relatou.

No entanto, com a ajuda de um amigo conseguiu seguir o caminho com vista à "recuperação da sua vida" e foi submetida a uma cirurgia. "Ser operada foi assustador, mas sabia que não podia viver como estava", desabafou.

Na mesma publicação que fez no Instagram, Bindi Irwin agradeceu o apoio da família e amigos que se mantiveram ao seu lado durante estes dez anos marcantes. "Obrigada por me encorajarem a encontrar respostas quando achava que não iria conseguir encontrá-las", disse.

Além disso, também agradeceu aos médios e enfermeiros que "acreditaram na sua dor". "Estou no caminho da recuperação e a gratidão que sinto é esmagadora", afirmou.

Bindi Irwin aproveitou para explicar: "Para aqueles que questionaram os planos cancelados, as mensagens que não respondi e a ausência, eu estava a despejar cada gota de energia que me restava na nossa filha e família".

"[...] Por favor, sejam gentis e parem antes de me perguntarem (ou a qualquer mulher) quando é que vamos ter mais filhos. Depois de tudo o que o meu corpo passou, sinto-me tremendamente grata por termos a nossa linda filha", acrescentou.

Veja na publicação abaixo o testemunho completo de Bindi Irwin: