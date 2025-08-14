Ana Garcia Martins recebeu insultos nas redes sociais devido à opinião que deu sobre a amamentação e resolveu expôr a seguidora, mostrando o nome e perfil de Instagram.

Ana Garcia Martins denunciou uma mensagem insultuosa que recebeu esta quinta-feira, 14 de agosto, nas redes sociais. Depois de ter reagido ao que uma convidada do 'Dois às 10' assumiu, que tinha amamentado um filho até aos sete anos de idade, 'A Pipoca mais Doce', como também é conhecida, referiu que achava que casos como estes "não trazem a razão para o lado das mulheres, desajudando mais do que ajudando". A influencer esclareceu ainda que "não se estava a posicionar contra ou a favor da amamentação, mas sim sobre o facto de se ir à televisão normalizar e quase romancear que se amamente uma criança até aos sete anos".

A polémica e as ofensas que 'A Pipoca mais Doce' recebeu

Estas declarações tiveram uma enorme repercussão nas redes sociais, tal como todas as ideias sobre a amamentação no geral, provocando críticas e mensagens de ódio. Uma delas, a influencer fez questão de expor, mostrando o perfil de Instagram e o nome, devido ao nível de agressividade nas palavras.

A seguidora em questão reagiu a um story de 'Pipoca' onde esta mostrava uns sapatos que se tinham estragado.

"O karma é fo** sua bimba de me***" [...] Achas-te chiquíssima e espertíssima. Tens tanto de foleiro como de lambisgoia. Faltou-te muita mama mesmo. Mamaste foi noutras coisas de certeza", começou por referir a seguidora.



© Instagram - Pipoca mais doce

"Tu és doente e uma vergonha para todas as mulheres. Tenho pena dos teus filhos mas um dia o karma há-de vir e espero que nesse dia os teus filhos percebam a besta que tu és [...] Vais acabar uma velha sozinha que ninguém vai saber quem é. Foleirinha com a mania que é beta e penteia os seus filhos de risca ao lado. A sua foleirice cheira-se a quilómetros. Falsa", continuou a mulher.



© Instagram - Pipoca mais doce

A resposta (com humor) de Ana Garcia Martins

Como de costume, e influencer usou o seu sentido de humor para reagir a estas ofensas, dizendo:

"Até nas melhores famílias há gente com o pé a fugir para o chinelo. [...] Vamos ignorar o mau português e focar no que realmente importa: risco ao lado não se pode? Chocada! [...]

Insultos eu aturo bem, já são muitos anos a virar frangos, gente burra é que fica mais difícil. Não sejam básicos (sobretudo se tiverem apelidos assim em caro. De malta tipo 'Martins' nós não esperamos grandes feitos). Insultem em bom português", disse a influencer.



© Instagram - Pipoca mais doce