A emissão de quarta-feira, 13 de agosto, do programa 'Dois às 10', da TVI, ficou marcada por um momento que está a dividir opiniões. Enquanto uns enaltecem a coragem e amor que a imagem transmitiu, outros não pouparam nas críticas.

Mas o que aconteceu afinal? Mafalda, que estava no programa matutino da TVI 'Dois às 10' para falar sobre as férias em família - que decorrem sempre em campismo selvagem -, acabou por dar de mamar aos dois filhos ao mesmo tempo - respondendo à vontade das crianças.

Perante a celeuma que o momento gerou nas redes sociais, Cristina Ferreira reagiu na emissão de 'Dois às 10' desta quinta-feira.

"Eu gostei mesmo muito daquela família, tenho de dizer. Nós fomos surpreendidos porque a mãe esteve aqui a dar de mamar aos filhos, nós não sabíamos. Eles entretanto quiseram começar a mamar e, pronto, começaram a mamar", começou por referir a comunicadora.

"Achei que eram crianças educadíssimas, crianças que estavam muito bem educadas", enalteceu a apresentadora em resposta a quem considerou inaceitável que a mãe tivesse acedido ao pedido do filho, que já não é bebé, para mamar.

"Acho que houve aí uma polémica por se mostrar a senhora a dar de mamar em televisão, é para o lado que durmo melhor. Tu dormes bem?", atirou Cristina, passando a palavra a Cláudio Ramos.

"Eu sou sincero, os miúdos, aquela coisa de eles serem educados livres, acho bonito, até invejável, porque os miúdos têm liberdade, são cultos. Vão à escola, fazem tudo e são muito educados.

Acho que a senhora dar de mamar ao bebé, o bebé tem fome tem de mamar, é óbvio, pode proteger-se ou não, é uma escolha dela, mas o outro bebé a mamar a mãe tem de se impor - pronto, mas é o meu ponto de vista", disse Cláudio Ramos, deixando clara a sua opinião a respeito do tema.

"Mas o outro não se calava, a senhora estava em televisão", reagiu Cristina, mostrando-se compreensiva face à atitude da mãe.

"A Mafalda tem o direito de fazer com a mama dela o que ela quiser", completou, por fim, Cláudio Ramos.

Ainda que a família estivesse no programa para falar sobre as férias em campismo selvagem com os cinco filhos, o tema amamentação acabou por ser abordado pelos apresentadores. Mafalda disse em direto ter dado de mamar a três dos cinco filhos ao mesmo tempo e contou que um deles "mamou até aos sete anos", declarações às quais a TVI deu destaque no site do programa 'Dois às 10' e que acabaram por desencadear grande parte da celeuma.