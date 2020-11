Billie Lourd surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma fotografia que foi captada durante a gravidez. Uma imagem nunca antes vista e que chega depois do nascimento do bebé.

No momento em que a foto foi tirada, a atriz, de 28 anos, estava com um longo vestido enquanto exibia a 'barriguinha' de grávida. Uma imagem a preto e branco e que rapidamente captou a atenção de muitos fãs.

"Dois meses", escreveu na legenda da fotografia que pode ver na publicação abaixo:

Recorde-se que foi no passado mês de setembro que Lourd e o noivo, Austen Rydell, surpreenderam os fãs com a notícia do nascimento do primeiro filho. Novidade que chegou depois de terem mantido a gravidez em segredo.

