Billie Eilish e Matthew Tyler Vorce foram 'apanhados' juntos, noticia o Entertainment Tonight. A cantora e o ator foram fotografados enquanto saiam de um café em Santa Barbara, Califórnia, esta semana.

A publicação pediu uma reação por parte dos representantes de Billie, mas não obteve qualquer resposta.

Vorce, de 29 anos, descreve-se como um "ator, escritor e degenerado" de Los Angeles na sua conta de Instagram.

É conhecido pelos seus papéis em 'Mother, May I Sleep with Danger?', 'Little Monsters' e 'Dark Hours: Typee'.

