Billie Eilish nunca escondeu que o seu grande ídolo musical sempre foi Justin Bieber. Contudo, o que não se sabia é que a paixão da artista pelo cantor foi de tal modo grande que esta teve de recorrer a sessões de terapia para a controlar.

As informações foram dadas pela mãe de Billie, durante uma entrevista radiofónica.

"Lembro-me de estar a conduzir até ao estúdio de dança com a Billie, a tocar essa música ['As Long As You Love Me'], com ela a chorar e quando voltamos com ela a chorar novamente", explicou.

"O vídeo, a Billie a falar acerca dele, e tão entusiasmada por ter saído, a chorar e a chorar, chegamos a pensar em levá-la à terapia por estar em tanto sofrimento por causa do Justin Bieber", recordou.

Em entrevistas anteriores, neste período da sua vida, no qual tinha apenas 10 anos, as músicas de Justin Bieber foram fundamentais pois ajudaram-na a lidar com muitas das suas emoções.

