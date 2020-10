Zena abriu (finalmente) o coração a André Abrantes para revelar que está a começar a apaixonar-se. Depois de mais de um mês de uma proximidade que tem vindo a 'subir degraus', a madeirense confessou que se imagina numa relação com o concorrente de Mafra.

"A partir do momento que tu disseste que tinhas algum tipo de interesse por mim, eu percebi que tu precisavas do teu tempo também", começou por dizer num momento a sós com André.

Depois de um forte abraço, admitiu que tem sentimentos pelo cantor e que está disposta a "arriscar" numa relação.

"Tenho receio de me envolver com alguém que depois se aperceba que não é isso que quer ou que depois não dê certo. Mas também o que somos nós se não arriscarmos? Eu decidi arriscar, mas passo a passo", sublinhou.

Por sua vez, André confessou: "Vou ser sincero. O facto de estares há tanto tempo para quereres assumir algo e que, pelos vistos, ainda vai demorar, deixa-me ainda mais receoso. Cria muitas dúvidas o porquê dessa demora. Mas tento sempre ver o teu lado e deixar as coisas fluírem".

