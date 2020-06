Este domingo, dia 7, a gala do 'Big Brother' voltou a bater recorde de audiências no mesmo horário em que na estação concorrente, a SIC, era emitido o programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?'. Mais um marco para o canal de Queluz que Cláudio Ramos, apresentador do reality show, fez questão de destacar nas suas redes sociais.

"A palavra é obrigado. Muito obrigado a todos", escreveu na legenda de uma imagem que frisava o facto da TVI ter sido "líder incontestável" deste domingo.

Uma publicação à qual o diretor-geral da estação, Nuno Santos, não ficou indiferente.

"Parabéns a todos e parabéns Cláudio Ramos. Nós sabemos como tem sido duro este caminho! Tem sido feito com foco e com determinação. E sem vacilar ou ceder à descrença ou ao pessimismo. Forte abraço", comentou.

