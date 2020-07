Teresa tem sido apontada como a pessoa mais temperamental dentro da casa do 'Big Brother' devido às sucessivas discussões com os outros concorrentes. Esta quarta-feira, dia 15, voltou a envolver-se numa tensão com Noélia, após ter referido que a empresária, de 33 anos, age como um robô.

"Disse isso para mostrares mais sentimentos. Ao dizeres as mesmas frases a todas as pessoas parece que não estás a sentir nada", afirmou Teresa.

Por sua vez, Noélia apenas respondeu que "diz o que sente na altura". "Mas se sinto todos os dias igual, digo todos os dias o mesmo", frisou.

A conversa terminou sem reunir consenso entre as duas, mas a ex-cabeleireira, de 52 anos, quis deixar claro que as suas atitudes mais explosivas estão relacionadas com esta fase particular que está a viver.

"Estou a sentir coisas que nunca senti. Estou a sentir a menopausa", confidenciou no final da conversa.

