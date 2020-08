Aos 27 anos, Soraia Moreira conquistou o coração dos portugueses e, com 31% dos votos, sagrou-se na noite deste domingo a vencedora do 'Big Brother 2020', levando para casa o prémio de 50 mil euros.

Momentos após ser anunciada a decisão do público, a concorrente revelou quais os planos para o generoso montante.

"O meu sonho é trabalhar na casa que tenho, quero pagar uma parte, mobilar, quero que o meu irmão tenha boas condições. Precisamos de camas, de arranjar o jardim, há tanta coisa para fazer. Isto tudo é possível graças a vocês [público], obrigada", afirmou em êxtase.

Soraia Moreira afirmou, desde o início da sua participação, que o seu objetivo com a entrada na casa mais vigiada do país era melhorar as condições de vida da família, em especial do irmão, de 24 anos, diagnosticado com autismo.

