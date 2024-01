A gala do 'Big Brother' deste domingo foi de emoções fortes e nem os intervalos escaparam.

Bruno Savate e Leandro tiveram uma discussão e quando a emissão voltou a estar no ar, Cláudio Ramos pediu a cada um que explicasse o que aconteceu para se terem desentendido.

Leandro foi o primeiro a ter a palavra. "O Savate estava aqui a mandar já as piadas dele e eu disse: 'Engraçado que tu entraste como um leão e durante os dias que estiveste aqui viraste gatinho. E o Savate levantou-se, a fazer-me peito. É o normal dele, é o jogo dele", afirmou o cantor.

Já Savate dá uma versão um pouco diferente dos acontecimentos. "O que se passou foi o seguinte. Eu estava a falar com com o Francisco Monteiro e entretanto o Leandro veio conversar comigo sobre o jogo e eu disse-lhe: 'Olha, neste momento agora estamos no intervalo, deixa-me estar tranquilo e quando voltarmos ao programa eu continuo a jogar contigo. Agora deixa-me estar tranquilo", começou por contar, revelando que Leandro se tornou insistente.

"Começou-me a picar, falou dos gatinhos, fez-se de machão. Eu estava aqui sentado, levantei-me e pus-me a falar com o Leandro aqui [próximo do cantor]. O Leandro começou a bater no peito, a fazer de mauzão, que me batia, entretanto. O Rafael também se meteu, o Miguel também se meteu", acrescentou, dizendo ainda que a atitude dos três "comprova" o que "já tinha dito". "São os três juntos a dar marradas numa pessoa".

Veja o momento aqui.

