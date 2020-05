A manhã não poderia ter sido mais animada na casa do 'Big Brother'. Desafiado por Sónia e Hélder, o pastor Rui revelou aos colegas como perdeu a virgindade.

"Foi no rio, com uma ex-namorada minha", começou por contar o jovem, que na época diz ter ficado surpreendido com a abordagem da namorada.

Segundo o pastor, a sua 'ex' já não era virgem e foi ela quem quis avançar na relação. Apesar da resistência inicial, este conta que acabou depois por se deixar envolver pelo momento.

Reveja aqui o momento.

