Esta quinta-feira, dia 5, Renato, Rui Pedro, Michel, Andreia e Jéssica Fernandes reuniram-se no jardim da casa do 'Big Brother' para conversarem sobre alguns temas da vida privada, nomeadamente de relações amorosas passadas.

Entusiasmado com a partilha, o antigo jogador de andebol, de 22 anos, revelou aos colegas quando perdeu a virgindade e não se inibiu de dar mais detalhes sobre o início da vida sexual.

"Aos 16 já tinha perdido a virgindade. Pensei: 'Fogo, as pessoas dizem que é tão bom e eu estou aqui e nem me mexo'. Depois mandei-lhe uma mensagem a perguntar se correu bem e ela disse que eu me podia ter mexido mais um bocado. Da próxima vez mexi-me para o lado esquerdo e para o lado direito e ela disse que ainda tinha de me mexer mais", recordou.

O relato do concorrente de Penafiel conquistou as maiores gargalhadas dos colegas. Veja aqui.

Leia Também: 'Big Brother'. Michel ouve mensagem da mãe e Andreia é salva pelo público