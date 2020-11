Esta quarta-feira, Teresa Guilherme ligou-se à casa do 'Big Brother' para dar boas notícias aos concorrentes. Além do habitual momento de salvação das nomeações, um dos concorrentes em risco de sair foi 'mimado' com palavras de carinho da mãe.

Michel foi o escolhido pelos outros concorrentes como o mais merecedor deste privilégio, uma vez que celebra amanhã o seu aniversário. O músico dos Wet Bed Gang não conseguiu esconder a emoção e foi às lágrimas ao ouvir a progenitora dizer que o ama.

No que diz respeito aos nomeados que respiraram de alívio, a apresentadora comunicou que Andreia está a salvo, com apenas 8% da votação do público.

Continuam em risco de sair Joana, Michel, Sofia e Pedro.

