A polémica relativa à alegada discriminação sexual que terá existido por parte do concorrente Hélder na casa do 'Big Brother' continua a dar que falar, fora e dentro do reality show.

No decorrer da emissão especial em que Cláudio Ramos informou os espetadores de que Hélder seria castigado com uma nomeação direta, que pode levar à sua expulsão na gala do próximo domingo, todos os participantes tiveram oportunidade de dar a sua opinião sobre o tema.

A grande maioria dos colegas saiu em defesa de Hélder, justificando a sua atitude como uma brincadeira. Destacou-se, porém, a reação de Pedro Soá. Este resolveu ir mais longe nas suas declarações e disse mesmo que, caso Hélder seja expulso este domingo, também ele está disposto a sair da casa mais vigiada do país.

"Coloco as mãos no fogo pelo Hélder e se os portugueses decidirem, realmente, que ele deve sair, eu saio também (...) E não volto atrás, porque eu sou assim", afirmou o concorrente do Montijo.

Pedro Soá lamenta ainda que as palavras de Hélder tenham sido interpretadas de forma errada e acusa quem o critica de ser "hipócrita". "Vejo isto todos os dias, em todas as sociedades, podemos brincar, podemos gozar e também podemos errar", defende.