Pedro Fonseca entrou mais tarde na casa do 'Big Brother - A Revolução' mas não tardou até se tornar uma dos principais protagonistas do reality show. Com uma prestação controversa, o comissário de bordo não conseguiu fazer grandes amigos entre os colegas de casa e todas as semanas acaba no centro da polémica.

No meio de tanto burburinho, Pedro acaba por nem ter grande tempo para mostrar dentro do 'Big Brother' o seu enorme talento para a magia. Aliás, foi precisamente este seu talento que em 2015 o levou a participar no programa 'Got Talent Portugal'.

No YouTube está disponível um vídeo que mostra a prestação de Pedro no concurso e a forma como este conseguiu impressionar os jurados.

