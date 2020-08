Mais apaixonados e unidos que nunca, Daniel Guerreiro e Soraia têm partilhado com os seus seguidores alguns momentos mais românticos ou como quem diz marcantes.

Por exemplo, na sua conta de Twitter, a vencedora do reality show da TVI fez uma publicação na qual se mostra enternecida com o gesto do namorado.

"Um boneco a favor do vestido e contra o vento", brincou na legenda da gravação.

Ora veja!

