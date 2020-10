Pedro e as atitudes polémicas que estão a gerar discórdia dentro do programa 'Big Brother - A Revolução' continuam a ser o tema do momento, dentro e fora do reality show. No 'Extra' desta sexta-feira, dia 30, o ilusionista voltou a estar em grande destaque e levou Marta Cardoso a revelar uma polémica opinião sobre o concorrente.

"Acho que o Pedro tem ali um qualquer problema de deslocamento mental", disse a comentadora, assumindo que estava a dar uma opinião que poderia não ser consensual.

"A noção de realidade que o Pedro tem dentro daquela casa, não é aquilo que realmente está a acontecer", acrescenta, justificando a sua opinião e lembrando que, mesmo com quase todos os colegas contra ele, o ilusionista continua a dizer que todos são seus amigos.

"Há aqui uma disfunção qualquer no Pedro, tem de haver", completa.

Veja aqui o vídeo onde Marta Cardoso revela a sua opinião.

