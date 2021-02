Bruno Savate esteve a desabafar com Gonçalo Quinaz e Noélia acerca dos problemas que tem tido com a namorada, Joana, no reality show da TVI - 'Big Brother - Duplo Impacto'.

Visivelmente magoado com as atitudes da companheira dentro da casa, este afirmou: "Ela queria fazer as pazes e eu senti-me mal por termos sido nomeados. Cheguei-me ao pé dela e disse-lhe: 'Desculpa teres ficado nomeada por nossa causa'. Viste o que ela fez?", questionou a Quinaz, relembrando que Joana o desprezou.

"Virei-me para ela e disse: 'Estás a ver como és?' Se fosse como tu neste momento começava a chorar. Não entendo a atitude que ela tem comigo, por isso é que estou de pé atrás com ela", confessou.

Note-se que o casalinho foi automaticamente nomeado por não ter cumprido as regras.

Veja o momento aqui.

