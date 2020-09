Jéssica e Renato têm estado no centro das atenções pela proximidade que manifestaram nos primeiros dias dentro da casa do 'Big Brother - A Revolução' e que tem sido cada vez mais notória, sendo que são, por muitos espectadores, considerado o primeiro casal desta edição. Contudo, o passado de Jéssica parece ainda marcar território no seu coração.

Em conversa com Michel, Carlos e Carina, a fadista confessou que ainda não esqueceu o ex-namorado e que ainda guarda sentimentos por ele.

"Ainda sentes alguma coisa pelo teu 'ex'", perguntou-lhe Michel. Sem hesitar, Jéssica foi transparente: "Muito. Foi a pessoa de quem mais gostei na minha vida toda. Foi a pessoa com quem vivi, tínhamos uma casa".

Questionada se o facto de ainda não ter ultrapassado o término pode condicionar a relação com Renato, afirmou que "provavelmente sim".

"Acho que isso não dava uma boa imagem de mim. Mesmo fora daqui, não sou uma pessoa que vá curtir com um gajo à toa. Ou gosto mesmo da pessoa ou não vai acontecer. Mas claro que o tenho no meu coração [ao ex-namorado] e ainda não consegui esquecer, de todo, mas o que eu acho do Renato é que pode ser uma oportunidade de sair desse ciclo vicioso. Porque se conseguir gostar de outra pessoa pode ser que o consiga esquecer", desabafou.

Por fim, Jéssica frisou que "não tem qualquer intenção de magoar alguém".

Veja a conversa na íntegra aqui.

