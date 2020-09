Jéssica Fernandes conta com a companhia da mãe, Sandra, nesta aventura que é o 'Big Brother - A Revolução', mas também o pai, cá fora, está a fazer sucesso. Esta quinta-feira, foi com orgulho que a fadista falou do progenitor a alguns concorrentes, destacando que este é dono de uma imagem irreverente e muitas vezes polémica.

"Tem a barba grande, branca, parece um motoqueiro. Tem o cabelo comprido, cinzento, apanhado. Tem óculos grandes da moda. Ele veste-se muito bem", começou por dizer.

A concorrente, de 23 anos, lamentou que a aparência do pai nem sempre seja bem aceite pelos demais e recordou um episódio em que recorreu à violência para defender o progenitor de críticas.

"Quando andava na escola, os míúdos estavam sempre a gozar. Diziam que ele era esquisito. Uma vez um miúdo estava a dizer isso e eu parti-lhe o nariz, dei-lhe um soco mesmo", contou.

Leia Também: Nova discussão no 'Big Brother': Carina exalta-se com Sandra