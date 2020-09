Já com André Filipe fora da casa do 'Big Brother - A Revolução', da TVI, as discussões parecem continuar. Esta quinta-feira foi a vez de Carina e Sandra se exaltarem... por causa das compras da semana.

Carina não gostou de ouvir Sandra dizer que deveria ser ela e Andreia a fazerem a lista de compras por terem mais "experiência e maturidade" e não Carina e Joana, que tem apenas 21 anos.

"Com 21 anos, eu e a Joana temos muito jeito e maturidade para fazermos esse tipo de tarefas", apontou Carina, que não conseguiu manter a calma.

"Adoro a tua filha, mas a ti...", atirou. "Tu a mim não me mandas bocas", reagiu Sandra.

Reveja aqui o momento de tensão.