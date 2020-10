O desafio era fazerem par numa dança, mas Jéssica Fernandes e Renato terminaram a prova de costas voltadas.

O casal do 'Big Brother' zangou-se de novo e foi protagonista de mais uma discussão na casa mais vigiada do país. Isto porque a fadista perdeu a paciência e decidiu recusar-se a dançar com o namorado porque este a estava a "irritar", afirmou.

Depois de ter pedido a Andreia para trocar de par e esta lhe ter dito que não, Jéssica exaltou-se e afirmou que não queria fazer parte da prova.

