Iury foi a quarta classificada na final do 'Big Brother 2020'. A concorrente fez um percurso sem grandes polémicas no reality show, mas nem assim se livrou de ser bastante criticada... quer dentro da casa mais vigiada do país ou fora da mesma .

A sua postura, demasiado nervosa, nas galas de domingo, levou a que muitos considerassem que era "sonsa".

A resposta às críticas chegou, finalmente, com a saída de Iury do reality show.

"Achei que ninguém me estava a compreender quando me começaram a chamar sonsa", começa por dizer a jovem em declarações a Maria Botelho Moniz durante a manhã de quarta-feira, dia 5, no programa 'Você Na TV'.

Quanto ao facto de a postura que adotava durante a semana mudar radicalmente nas galas de domingo, Iury explica: "Cada pessoa lida com as emoções à sua maneira. Durante a semana acabamos por não ter percepção de que as pessoas nos estão a ver, acaba por ser uma rotina de que estamos realmente em nossa casa, chega o domingo e nós sabemos que as pessoas estão a ver".

Reveja aqui as suas palavras.

Leia Também: Foi assim que Teresa Guilherme festejou o regresso ao 'Big Brother'