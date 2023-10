Francisco Monteiro tem sido um dos concorrentes mais falados desta edição do 'Big Brother' e, para além do apoio de muitos e muitos espectadores, este conta ainda com os aplausos de uma conhecida figura dos reality shows portugueses: Bruno Savate.

A dada altura, dentro da casa, Francisco disse que esperava que Bruno Savate gostasse dele, o que mereceu a seguinte resposta do lutador de boxe francês: "Claro que gosto amigo, estamos juntos".

Ora veja:



© Instagram/Bruno Savate

